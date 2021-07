Alessandro Cattelan arriva su Rai 1 con Da Grande: ecco quando andrà in onda

L'arrivo di Alessandro Cattelan su Rai 1 è stato annunciato già da qualche mese ed oggi il sempre puntuale Davide Maggio attraverso le pagine del proprio blog ha diffuso una serie di interessanti informazioni su Da Grande, lo show che condurrà su Rai 1.

Secondo quanto riportato, la Rai avrebbe deciso di non mettere in concorrenza Cattelan con Maria De Filippo & co. Infatti, Da Grande non andrà in onda non andrà in onda il 18 Settembre per un motivo molto semplice: la stessa sera prenderà il via lo show di successo su Canale 5 Tù Sì Que Vales.

Le motivazioni di questo spostamento non sono note: secondo Davide Maggio è probabile che la precedente collocazione fosse stata sbandierata perchè si ipotizzava una partenza ritardata della concorrenza, ma non è da escludere che la Rai abbia deciso di preservare il più possibile il progetto ed il conduttore che secondo molti nel 2023 potrebbe trovarsi al timone del Festival di Sanremo.

La Rai evidentemente intende puntare molto su Cattelan, in quanto visto come uno degli astri nascenti della TV italiana ed ha già dato il via alle registrazioni di Da Grande.

Cancellato il sabato sera, ora resta da capire la collocazione settimanale: in ballo c'è il mercoledì, il giovedì o la domenica.

Alessandro Cattelan ha lasciato X-Factor lo scorso dicembre.