Alessandro Cattelan lascia X-Factor: chi al suo posto?

Colpo di scena durante la finale di X-Factor 2020. Alessandro Cattelan, lo storico presentatore del talent show di Sky, ha annunciato poco prima di decretare il vincitore dell'edizione 2020 dello show che quella di ieri sera è stata la sua ultima puntata di X-Factor.

“Questa è l’ultima mia puntata. Mi sono reso conto che non sto lasciando un programma, sta finendo un pezzo della mia vita che ho passato assieme a voi. Si cambia pagina. Sta finendo un’epoca per me” ha annunciato, visibilmente commosso.

Con l'addio di Cattelan ad X-Factor si chiude un'epoca ed infatti i fan attraverso i canali social hanno manifestato tutto il loro dispiacere per la decisione di "Ale", da molti etichettato come il vero simbolo del programma prodotto da Sky. Nonostante gli avvicendamenti in giuria, infatti, l'unico punto fermo di questi dieci anni è stato lui, e sarà senza dubbio particolare non vederlo alla conduzione il prossimo anno.

Le voci su un possibile addio erano emerse già lo scorso anno, ma alla fine Alessandro Cattelan era stato confermato alla conduzione. Non è da escludere che Cattelan lasci proprio Sky, dal momento che a Giugno ha chiuso anche il suo EPCC.

A questo punto appare sempre più probabile l'approdo in una grande rete, ed in molti hanno invocato la sua presenza a Sanremo 2022 nelle vesti di conduttore, ma ora si apre anche la corsa alla successione ad X-Factor: chi al suo posto?