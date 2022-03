Alessandro Cattelan su Netflix: svelati episodi e tutti gli ospiti di Una semplice domanda

Il primo trailer di Una semplice domanda qualche settimana fa ha mostrato l'anteprima del nuovo show di Alessandro Cattelan in arrivo su Netflix, ma oggi possiamo confermarvi il titolo e gli ospiti di tutti gli episodi che comporranno la prima stagione.

Alessandro Cattelan: Una semplice domanda è il primo docu-show italiano di Netflix, in 6 episodi, prodotto da Fremantle e di cui Alessandro Cattelan è autore e protagonista. In uscita il 18 marzo su Netflix, l’idea nasce in una sera d’estate da una riflessione di Alessandro Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina: "Papà, come si fa a essere felici?". Sarà la ricerca di una risposta a questo quesito a portare Cattelan a viaggiare, in Italia e all’estero, confrontandosi e condividendo esperienze uniche con i suoi compagni di viaggio: Roberto Baggio e Paolo Sorrentino fra tutti, ma anche Gianluca Vialli, Geppi Cucciari, Elio, Francesco Mandelli, Paolo Sorrentino e Gianluca Vialli.

Qui sotto il titolo e gli ospiti di tutti gli episodi:

Come si fa ad essere felici? Con Roberto Baggio - Alessandro inizia la sua ricerca con la leggenda del calcio Roberto Baggio, che tra le altre cose è buddhista praticante e crea e colleziona oggetti piuttosto insoliti. Credere ci rende felici? Con Paolo Sorrentino - Alessandro mette alla prova ciò in cui crede con il regista Paolo Sorrentino. Se dovesse fare bungee jumping vedrebbe la vita passargli davanti? C’è felicità nel dolore? Con Gianluca Vialli - Alessandro gioca a golf con Gianluca Vialli, una gloria mondiale del calcio che ha dovuto riconsiderare la propria vita in seguito alla scoperta della malattia. L’amore rende felici? Con Geppi Cucciari, Eva Cantarella, Danika & Steve (pornoattori) - Ale e Geppi Cucciari partecipano a un campeggio prematrimoniale con coppie fidanzate per capire qualcosa di più sull'amore. Poi Ale incontra le star del porno Danika e Steve. Cos’altro posso desiderare per essere felice? Con Francesco Mandelli - Alessandro e Francesco Mandelli trascorrono la notte in un enorme supermercato per scoprire come ci si sente ad avere tutto ciò che si desidera a disposizione. Si può imparare ad essere felici? Con Elio, Mo Gawdat (imprenditore e scrittore egiziano, ex chief business officer di Google X e autore di ‘Solve for Happy’) - Dopo una lezione dell'esperto di felicità Mo Gawdat, Alessandro riesce ad assaporarne un piccolo secondo in una situazione sorprendente.

L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato per il 18 marzo in streaming solo su Netflix.