Alessandro Cattelan, quando esce la Stagione 2 di Una semplice domanda?

Il debutto in solitaria su Netflix per Alessandro Cattelan con Una semplice domanda ha messo a segno un successo senza pari per il catalogo italiano, schizzando al primo posto nella classifica serial. L'annuncio di un rinnovo sembra dietro l'angolo e i tempi di lavorazione sarebbero brevissimi. Ecco quando potrebbe arrivare.

Negli ultimi tempi, l’antesignano di tutti i colossi dello streaming sta proponendo tutta una serie di prodotti al 100% italiani che stanno sortendo ottimi successi nel pubblico nostrano, fra titoli di fiction e docu-reality. Per quanto riguarda i primi, si aspetta una terza stagione di Guida astrologica per cuori infranti. Ma la pur apprezzata serie fiction non ha mai rasentato i livelli di ascolti messi a segno dallo showman ospite di recente del Festival di Sanremo e più volte conduttore del notissimo talent-show di X Factor.

Stiamo ovviamente parlando di Alessandro Cattelan, che con la sua Una domanda semplice ha fatto il proprio debutto su Netflix in grande stile lo scorso 18 marzo, schizzando in meno di sei giorni alla testa della Top 10 serial per quanto riguarda il pubblico nostrano. Un risultato non da poco, che potrebbe facilmente assicurargli un rinnovo in breve tempo, anche e soprattutto grazie alla replicabilità (potenzialmente infinita) del format. Oltre ai suoi limitatissimi costi e tempi di produzione a fronte del risultato ottenuto. Limitati, quantomeno, rispetto a una serie di fiction, cosa che potrebbe rendere pronto il tutto già per questo stesso periodo del 2023.

Con il suo format di interviste episodiche e autoconclusive infatti, la serie di Cattelan richiede molto meno dei 16 mesi canonici richiesti da Netflix per la fiction. Un po’ come per la terza stagione in arrivo di LOL per quanto riguarda Amazon Prime, a Netflix potrebbero bastare le quattro settimane canoniche di valutazione degli ascolti, per poi mettere rapidamente in lavorazione la serie. Trattandosi del format degli unscripted, basati cioè sulle risposte ottenute dalle varie interviste con gli ospiti speciali, non c’è lavoro di pre-produzione se non per un rapidissimo “casting”.

Fra riprese e montaggio, si potrebbe sperare addirittura in un’uscita per gennaio o febbraio 2023. Ma l’aspetto più interessante sarà vedere su quali basi, in caso, Netflix vorrà impostare la seconda stagione. L’idea nasce, infatti, da una semplice domanda posta dalla figlia di Cattelan al padre: “Come si fa a essere felici?”. Le interviste sono quindi tese a rispondere e approfondire il concetto di felicità secondo vari punti di vista, associati alle più varie personalità dello spettacolo e della società tutta.

Fra gli intervistati chiamati a rispondere il regista Paolo Sorrentino, l’attore Francesco Mandelli, i calciatori Roberto Baggio e Gianluca Vialli, la comica Geppi Cucciari ed Elio, assieme a molti altri, uno per ogni episodio. Posto che la domanda è potenzialmente inesauribile, si potrebbe continuare sul concetto di felicità, o ancor meglio ampliare lo spettro alle varie domande che affollano la mente dei bambini e sono, di fatto, specchio della nostra società.