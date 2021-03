Alessandro Cattelan sbarca in Rai, finalmente: condurrà un programma

A seguito della chiusura di EPCC, Alessandro Cattelan è finalmente pronto a sbarcare in Rai. Il presentatore milanese già da qualche anno è in odore di TV pubblica, e si era parlato anche della sua possibile presenza a Sanremo 2021, ma a quanto pare condurrà un altro programma.

Secondo quanto riportato da Dagospia e TVBlog, la TV di Viale Mazzini avrebbe affidato a Cattelan un nuovo programma intitolato "Da Grande", che dovrebbe andare in onda in prima serata su Rai 1 per due puntate a partire da maggio.

I due giornali online riferiscono che si tratterà di un programma attraverso cui la Rai mira ad intercettare il pubblico di 40enni, con personaggi dal mondo dello sport e lo spettacolo.

Per Cattelan si tratterebbe di un ritorno in Rai dopo dieci anni, dal momento che nel 2009 era sbarcato su Rai 2 a Quelli Che il Calcio come volto della postazione web, ruolo che ha ricoperto fino al 2011 quando poi è passato a Sky, dove è diventato famoso non solo per il suo E Poi C'è Cattelan, ma anche per la conduzione di X-Factor che ha lasciato proprio quest'anno.

Cattelan non è stato scelto come presentatore di Sanremo 2021, nonostante l'interesse confermato anche da parte del direttore di Rai 1 che, però, ha sempre tenuto come prima opzione la riconferma del duo Fiorello-Amadeus. Con l'approdo in Rai, però, non è da escludere che il giovane presentatore possa essere al timone dell'edizione 2022 del Festival.