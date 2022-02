Alessandro Cattelan: una semplice domanda, anche Baggio e Sorrentino nel trailer ufficiale

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Alessandro Cattelan: una semplice domanda, nuovo show del popolare ex-conduttore di X Factor che fa così il suo esordio sulla piattaforma digitale americana. Nelle immagini vediamo anche alcuni dei personaggi coinvolti nello show da Cattelan, tra cui anche Roberto Baggio e Paolo Sorrentino.

Scoprire come si fa ad essere felici è un viaggio ed Alessandro Cattelan se lo è fatto tutto. Dalla panda di Roberto Baggio alla regia di Paolo Sorrentino, passando per i campi da golf con Gianluca Vialli e la tenda con Geppi Cucciari. Un supermercato chiuso aspetta Ale e Francesco Mandelli, mentre Elio sarà il suo coach per X Factor Ungheria. Una semplice domanda sarà disponibile dal 18 marzo.

Sorrentino e Baggio, in particolare, non sono nuovi alla piattaforma Netflix, dato che il primo ha da poco realizzato E' stata la mano di Dio con il colosso dello streaming mentre al secondo è stato dedicato il biopic Il Divin Codino, sulla sua vita e la sua carriera di calciatore.

"L'idea di questo nuovo show - che sarà disponibile negli oltre 190 Paesi in cui Netflix è disponibile - è nata in una sera d'estate da una riflessione di Alessandro Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina: "Papà, come si fa ad essere felici?". "Sai, essere felici... Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda? Ed è proprio la ricerca della risposta a questa domanda, "come si fa ad esser felici?", al centro del percorso: un racconto sugli elementi della vita che caratterizzano la felicità per ognuno di noi. Per realizzare questo scopo Cattelan ha viaggiato, in Italia e all'estero, intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione".

A metà 2021 Alessandro Cattelan con Da Grande è sbarcato su Rai 1 e ora si appresta a vivere una nuova avventura sul piccolo schermo.