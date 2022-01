Alessandro Cattelan: Una semplice domanda, ecco il primo trailer con la data d'uscita

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Alessandro Cattelan: Una semplice domanda, docu-show con il celebre conduttore tv, che sarà composto da sei puntate. Lo show sarà disponibile sulla piattaforma streaming prossimamente e nel video sono presenti alcune sequenze che anticipano quello ciò che vedranno gli spettatori.

Un nuovo tassello nella carriera del conduttore. Alessandro Cattelan ha lasciato X-Factor nel 2020 ed è stato sostituito da Ludovico Tersigni. Diverse sfide tv dopo eccolo in un nuovo progetto.



Nel comunicato stampa rilasciato pochi istanti fa, si legge:"Alessandro Cattelan: Una semplice domanda, il docu-show Netflix in 6 episodi, prodotto da Fremantle, di cui Cattelan è autore e protagonista, arriva dal 18 marzo 2022 solo su Netflix".

L'annuncio dello show prosegue entrando maggiormente nello specifico:"L'idea di questo nuovo show - che sarà disponibile negli oltre 190 Paesi in cui Netflix è disponibile - è nata in una sera d'estate da una riflessione di Alessandro Cattelan in risposta ad una domanda, solo in apparenza semplice, di sua figlia Nina:"Papà, come si fa ad essere felici?".

"Sai, essere felici... Ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda? Ed è proprio la ricerca della risposta a questa domanda, "come si fa ad esser felici?", al centro del percorso: un racconto sugli elementi della vita che caratterizzano la felicità per ognuno di noi. Per realizzare questo scopo Cattelan ha viaggiato, in Italia e all'estero, intervistando e condividendo esperienze uniche con personaggi in grado di aiutarlo in questa missione".



A metà 2021 Alessandro Cattelan con Da Grande è sbarcato su Rai 1 e ora si appresta a vivere una nuova avventura sul piccolo schermo.