Alessandro Gassman ad Uno Mattina: 'Con Io Ti Cercherò affronto il dramma più profondo'

Dopo essersi scontrato sui social con Vittorio Sgarbi, Alessandro Gassman è tornato a far parlare di sé per la nuova serie tv di Rai 1, Io Ti Chercherò.

"Io ti cercherò è una serie alla quale sono molto legato, racconta la storia di un uomo relegato ai margini della società che subisce il dramma più profondo che un essere umano possa vivere: la perdita del figlio. Una cosa innaturale", ha commentato l'attore, ospite durante la trasmissione Uno Mattina.

Un'impresa non semplice per l'interprete di Valerio, l'ex-poliziotto al centro della fiction. Ad aiutarlo nell'impresa ci saranno i colleghi Maya Sansa, Andrea Sartoretti e quello che viene definito "un gruppo di lavoro eccezionale" al servizio di una sceneggiatura all'altezza della situazione.

"Grazie al personaggio di Maya Sansa, Valerio riuscirà ad aprire una fessura di luce e trovare il coraggio di accettare se stesso. È una serie piena di sorprese, di personaggi misteriosi, girata in una periferia romana molto credibile".

L'attore ha concluso dedicando la serie ai figli e ai genitori e chiedendo a questi ultimi di non rinunciare mai al loro importantissimo ruolo. Per saperne di più non resta che attendere la messa in onda, lunedì 5 ottobre alle 21:25 su Rai 1. Possiamo sicuramente aspettarci una prova attoriale che avrebbe reso orgoglioso il compianto Vittorio Gassman, di cui si è celebrato il ventesimo anniversario dalla scomparsa.