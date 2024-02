Alessandro Magno: tutto sulla nuova serie tv Netflix del momento

Netflix si appresta a far debuttare alla fine del mese Alexander: The Making of a God, una nuovissima serie docudrama in sei parti che racconta lo straordinario viaggio di Alessandro Magno da principe guerriero a dio vivente. La serie ripercorrerà la vita e le gesta di Alessandro, che culminerà con la sua conquista di tutte le terre conosciute.

L'avvincente serie storica sarà caratterizzata da un mix di drammatiche rievocazioni, approfondimenti di studiosi, innovative scoperte archeologiche e scavi in corso presso il sito di Calliope Limneos-Papakosta ad Alessandria d'Egitto. Nella serie, Buck Braithwaite interpreta Alessandro e Mido Hamada sarà re Dario.

Alessandro: The Making of a God è la prima serie Netflix con Tailfeather Productions ed è realizzata in collaborazione con Lion TV. È prodotta da Lucy van Beek per Tailfeather Productions, nota per il suo lavoro su China Megatomb Revealed, Stephen Hawking's The Search for a New Earth e Britain from Above, e da Nick Catliff (Rebuilding The World Trade Centre, RAF 100 con Ewan McGregor e America Revealed). Lo showrunner è Tony Mitchell (La Bibbia, AD, Primeval e Supervolcano).

Alessandro Magno, re di Macedonia, è stato uno dei comandanti militari di maggior successo della storia. I suoi successi sono numerosi e profondi, il più significativo dei quali fu la conquista dell'Impero persiano, che era il più grande impero dell'epoca. Sconfisse il re persiano Dario III e prese il controllo di vasti territori che si estendevano dai Balcani all'odierno Pakistan.

Le conquiste di Alessandro portarono alla diffusione della cultura e della lingua greca in tutto il suo impero, dando vita all'età ellenistica. In questo periodo si mescolarono le culture greca, persiana, egiziana e indiana, influenzando in modo massiccio l'arte, l'architettura e la letteratura. Alessandro fondò oltre 20 città, tra cui la più famosa è Alessandria d'Egitto, che divenne un importante centro di istruzione e cultura nel mondo antico.

Alessandro morì alla giovane età di 32 anni, lasciando un impero che si estendeva su tre continenti e un'eredità che ha influenzato profondamente il corso della civiltà occidentale. La sua vita è stata oggetto di un film nel 2004 intitolato Alexander, diretto da Oliver Stone e interpretato da Colin Farrell nel ruolo del protagonista insieme ad Angelina Jolie, Anthony Hopkins e Jared Leto.

Nella serie, che è un mix di interviste in stile documentario e rievocazioni drammatiche, Alessandro ha un rapporto amoroso e fisico con Efestione, un suo coetaneo maschio. Come spiegato nella serie, gli antichi greci non distinguevano tra amore e sesso etero / omosessuale, tanto che non esisteva un'equivalente della parola "gay".

Le teorie sulla sessualità di Alessandro Magno risalgono a migliaia di anni fa: lo storico romano del I secolo Quinto Curzio Rufo scriveva: "Disprezzava i piaceri sensuali con le donne a tal punto che sua madre era ansiosa che non potesse generare una prole".

La serie farà il suo debutto su Netflix il 31 gennaio.