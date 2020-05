Alessandro N, tutto sul nuovo cavaliere di Uomini e Donne

Conosciamo meglio Alessandro N., il nuovo corteggiatore del Trono Over di Uomini e Donne che è riuscito subito ad attirare l'attenzione di Valentina, la quale ha scelto di concedere al cavaliere un primo ballo.

Nato il 18 ottobre 1980, Alessandro N. nella vita guida i taxi. Attualmente in pausa per via dell'emergenza Coronavirus, il cavaliere ha dichiarato: "Non rischio la salute per un minimo di guadagno. Mi godo la famiglia, mia madre e mio padre, e i miei nipotini che vivono con me. Mi godo la famiglia, non riuscendo a farlo in condizioni diverse."

Il cavaliere ha una grande passione che gli ha permesso di girare per tutta l'Italia: gioca a calcio, probabilmente a livello professionistico, da ormai diversi anni.

Alessandro, che si descrive come un ragazzo molto determinato e dallo spirito da leader, ma anche pronto a commuoversi per il finale di un film, è in cerca di una donna vera, sincera, rispettosa, sensibile e seria. "Ho avuto tante esperienze, questa per me è stimolante perché mi mette a confronto con persone che non conosco" ha spiegato.

Uomini e Donne va in onda su Canale 4 dal lunedì al venerdì, dalle 14.45 alle 16.15. Vi ricordiamo che Uomini e Donne ritornerà nella fase 2 nella sua veste tradizionale negli studi del programma tv. Per altre notizie, vi rimandiamo alle parole di Gemma Galgani su Tina.