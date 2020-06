Alessia Marcuzzi, 47 anni e non sentirli: lo scatto hot del lato B da migliaia di like

L'estate è arrivata e già da tempo in ambiente vip non sono mancati gli scatti sensuali di corpi sempre più scoperti. Ultima bellissima a fare migliaia di like è Alessia Marcuzzi, che con i suoi 47 anni compiuti dà spettacolo mettendo in mostra il suo lato B.

Niente da invidiare alle più giovani di lei, la stupenda conduttrice è più in forma che mai e si fa notare con questa foto che ha totalizzato più di duecentomila like in un solo giorno. A commentare il fisico perfetto della showgirl ci hanno pensato altre celebrities, che sembrano aver apprezzato di gran lunga le curve della Marcuzzi, sia donne che uomini.

Emma ad esempio commenta "Che bona!", mentre la cantante Giorgia non ha parole e scrive "Vabbé ciao", perché di fisici come quelli di Alessia Marcuzzi ce n'è pochi sul mercato. Ma cosa ne pensano i colleghi maschi invece? Va per la maggiore l'ironia, Rudy Zerbi scrive "Peccato che il mare sia leggermente increspato...", mentre Nicola Savino "(Imitazione di Totò) “Questa faccia non mi è nuova!" ed altri commenti a profusione che si complimentano per il bel vedere.

Tra le star che fanno il pieno di like con i loro scatti sensuali ci sono in pole position Elettra Lamborghini con decolletè in bella mostra e tra le coetanee di Alessia Marcuzzi c'è Sabrina Salerno che incanta ancora Instagram in bikini.