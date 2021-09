Alessia Marcuzzi, vicino l'approdo in Rai? L'Indiscrezione corre sul web

E' passato qualche mese dall'addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset e l'ex presentatrice del Biscione ancora non ha trovato una collocazione televisiva. Il settimanale Oggi però riferisce che la situazione potrebbe presto cambiare.

Secondo quanto affermato dal settimanale nella rubrica "Pillole di Gossip", la Marcuzzi avrebbe ricevuto una serie di proposte tra cui quella della Rai. “Dopo l’estate trascorsa in famiglia e con gli amici più cari tra Formentera, la Sicilia e il Golfo di Napoli Alessia Marcuzzi, sta vagliando le offerte che fioccano dal giorno del suo addio a Mediaset” si legge nell'articolo a firma Alberto Dandolo, secondo cui "i soliti ben informati sostengono che il suo futuro sia in Rai".

Evidentemente la TV di Stato quindi starebbe per piazzare un vero e proprio colpaccio, visto che la Marcuzzi rappresenta uno dei volti televisivi più amati dagli italiani, ma non è chiaro quale potrebbe essere la sua collocazione: nuovo programma per lei oppure erediterà qualche format già esistente?

Anche a riguardo siamo sempre nel campo dei rumor, e lo stesso Dandolo osserva che "si parla di un ingresso spot e poi di un programma tutto suo". Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire il futuro della Marcuzzi.

Qualche settimana fa, Alessia Marcuzzi ha fatto chiarezza sul suo addio a Mediaset.