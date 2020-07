Alessia Marcuzzi dopo la bufera si gode la piccola Mia: 'Ti amo fino alla luna'

Estate abbastanza complessa questa per Alessia Marcuzzi che nei giorni scorsi era stata tacciata da molti come rovinafamiglie dopo la fine della relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ora però che il peggio sembra passato, si gode tutto l'amore della sua piccola Mia, nata dalla precedente relazione con Francesco Facchinetti.

Facciamo un passo indietro, secondo i giornali scandalistici, la sua scappatella con Stefano De Martino sarebbe stata la causa della fine della relazione tra Belen e il ballerino a distanza di un anno dal loro ritorno di fiamma. I due infatti si erano separati nel 2015 dopo la nascita del piccolo Santiago il loro unico figlio.

Il coinvolgimento della Marcuzzi in questo scenario così particolare ha creato un bel po' di subbuglio nel gossip estivo ma ben presto tutte le parti hanno voluto smentire la notizia, permettendo così di far tornare il sereno nella vita della bionda conduttrice.

Ora che il peggio sembra passato Alessia Marcuzzi può finalmente tornare a trascorrere serenamente la sua estate in famiglia circondata dall'affetto dei suoi cari. La piccola Mia in primis che le ha dedicato un dolce biglietto con la scritta "Ti amo fino alla luna" a cui Alessia con un post su instagram ha risposto: "Anche io".

Intanto su Facebook molte altre star mettono in mostra il proprio fisico statuario, come Elisabetta Canalis in vacanza in Sardegna.