Alessia Marcuzzi criticata sui social: la conduttrice ha violato la quarantena a Pasqua?

Aspre critiche per Alessia Marcuzzi a causa di un post pubblicato sui propri social il giorno di Pasqua. La conduttrice, infatti, ha mostrato una foto in cui si vedeva la tavola apparecchiata per sette persone, nonostante le restrizioni imposte dal Governo che hanno vietato gli spostamenti per evitare la diffusione del Coronavirus.

La fotografia di Instagram non è passata inosservata agli occhi dei follower, che l'hanno criticata. La Marcuzzi ha immediatamente risposto ai commenti ed ha sottolineato che "i miei genitori sono usciti a piedi (saranno 20 passi da casa loro) per venire da noi. I tuoi genitori abitano nello stesso palazzo o difronte?".

Nonostante ciò però in tanti hanno sottolineato come la Marcuzzi, che è un personaggio in vista nonchè un esempio per tantissime persone, dovrebbe evitare di mandare questi messaggi.

Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli. Alla blogger è stato chiesto un commento a riguardo, e la risposta non si è fatta attendere: "Alessia ha raccontato da sola nel suo profilo da milioni di follower ciò che ha fatto. Non devo raccontare nulla. Non approvo, perché lei è un modello per tante persone, ma mi pare che abbia già fatto i conti con la disapprovazione generale e spero ne faccia tesoro” ha scritto.