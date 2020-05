Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi? Ecco l'indiscrezione

Nelle ultime ore sta girando la notizia che Alessia Marcuzzi, la nota conduttrice italiana, avrebbe mollato suo marito Paolo dopo i loro sei anni di matrimonio. Sarà vero? La voce è stata messa in circolazione da Dagospia, famoso sito di gossip e autorevole fonte del settore.

Alessia e Paolo si conoscono fin da bambini, ma la loro storia d'amore si è sviluppata in età adulta, dopo le precedenti relazioni della Marcuzzi con Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti, dai quali ha avuto due figli. Con l'attuale compagno la Marcuzzi non ha figli, ma condividono l'amore da diversi anni, da quando si sposarono a Londra in gran segreto con pochissimi invitati.

Il rumors rivelato da Roberto D'agostino sul suo portale è che "20 giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino da single il marito Paolo Calabresi Marconi", ma ancora nessuna conferma da parte dei diretti interessati, che sono chiusi in silenzio stampa, per il momento.

Sarà ufficializzata o smentita questa inattesa rottura caduta come un fulmine a ciel sereno? Intanto Alessia Marcuzzi sul suo profilo social non condivide una foto col suo compagno da più di due mesi, anche se l'ultima foto sul suo account Instagram li vede teneramente vicini sul letto in uno scatto bianco e nero. Che la quarantena abbia fatto male alla coppia? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi della vicenda amorosa.

