Alessio Boni Recita 'Tu Non Sai Le Colline' di Pavese per la Festa della Liberazione

Alessio Boni, attore di cinema, televisione e teatro molto amato, ha pubblicato oggi un video per la Festa della Liberazione, dove ha recitato una poesia emblematica scritta da Cesare Pavese, a ricordare gli orrori della guerra e la Resistenza di chi c'era.

L'attore, che è diventato papà del piccolo Lorenzo durante la quarantena, ha partecipato a molte fiction televisive ed è uno dei volti più conosciuti del panorama delle serie tv italiane. In questi giorni proprio attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato una serie di brevi video con l'hashtag #poesieinquarantena in cui recita alcune delle liriche più belle dello scenario internazionale.

Pubblichiamo qui il testo in versi di "Tu non sai le colline" di Cesare Pavese:

Tu non sai le colline/ dove si è sparso il sangue./ Tutti quanti fuggimmo/ tutti quanti gettammo/ l'arma e il nome. Una donna/ ci guardava fuggire./ Uno solo di noi/ si fermò a pugno chiuso,/ vide il cielo vuoto,/ chinò il capo e morì/ sotto il muro, tacendo./ Ora è un cencio di sangue/ il suo nome. Una donna/ ci aspetta alle colline.

In questi giorni sono stati tanti i personaggi dello spettacolo che hanno manifestato il loro sostegno alla giornata della Liberazione. Alvaro Morte ha cantato "Bella Ciao" in diretta Instagram, e sappiamo che proprio "Bella Ciao" è l'inno de La Casa di Carta. In Italia invece Skin ha cantato con i concorrenti di X Factor in onore di questa festività nazionale, perchè nemmeno il Coronavirus riesce a distruggere le speranze delle persone, come dimostrano questi semplici gesti di solidarietà.