Alex come Alice nell'episodio 5x16 di Supergirl, Alex in Wonderland

In uno dei prossimi episodi della quinta stagione di Supergirl, Alex in Wonderland, vedremo una versione inedita di National City, e Alex diventerà una sorta di novella Alice.

Gli showrunner di Supergirl ci avevano avvertiti la scorsa estate: la tecnologia giocherà un ruolo chiave nella quinta stagione della serie.



E così è stato, e continua ad essere.



In uno dei prossimi episodi della serie, infatti, continueremo ad esplorare le ramificazioni che quest'ultima - tra Obsidian e Non Nocere in primis - sta avendo sulle vicende di Kara (Melissa Benoist) e i suoi compagni.



In Alex in Wonderland, come recita la sinossi, "Alex (Chyler Leigh) utilizza un paio di Occhiali Obsidian per visitare la versione virtual reality di National City, dove assumerà un'identità del tutto nuova. Nel frattempo, Kelly (Azie Tesfai) aiuta William (Staz Nair) a indagare su Lex. Kara ha a che fare con delle news preoccupanti".



L'episodio è diretto da Tawnia McKiernan e scritto da Rob Wright, Jess Kardos e Mariko Tamaki.



Ma mentre abbiamo da poco assistito ai sorprendenti avvenimenti di It's a Super Life, il centesimo episodio di Supergirl, e la 5x16, Alex in Wonderland, andrà in onda domenica 22 marzo su The CW, ci attendono ancora due episodi: 5x14 The Bodyguard e 5x15 Reality Bites.