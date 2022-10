Alex Cross: Aldis Hodge sarà il protagonista della nuova serie Amazon!

La serie Amazon Prime Video incentrata sul personaggio di Alex Cross ha trovato il suo produttore e protagonista. A vestire i panni del complicato detective sarà Aldis Hodge, famoso per aver interpretato Hawkman in Black Adam e Jim Brown nel film candidato agli Oscar One Night in Miami.

Il progetto, che è in fase di sviluppo dal 2020, sarà gestito dal produttore e scrittore Ben Watkins. La serie è stata descritta come un "thriller complesso e contorto" perfettamente in linea con i romanzi di James Patterson sul detective-psicologo. Lavorare su un personaggio così difficile e sfaccettato potrebbe essere una grandissima sfida per i produttori.

Aldis Hodge è conosciuto come Hawkman nel DC Universe ma sembra voglia fare il salto definitivo con un ruolo introspettivo e psicologico che lavorerà molto profondamente sulla psiche di assassini e serial killer. Il personaggio di Alex Cross è, infatti, un detective e psicologo capace di comprendere e arrivare a capire le motivazioni di coloro che compiono azioni violente. Riguardo la produzione della serie si è espresso anche Vernon Sanders capo di Amazon Television "Siamo orgogliosi di lavorare con James (Patterson, l'autore) e Ben al fianco di Paramount Television, Skydance e il talentuoso Aldis Hodge, che sappiamo farà un lavoro eccezionale nel dare vita ad Alex Cross"

L'attore si è sempre esposto sulla tematica razziale nel cinema. Infatti, sull'importanza di avere eroi di colore nel cinema si è esposto Aldis Hodge. Un messaggio giusto in un cinema che in molti pensano stia dimenticando sempre di più il valore e l'importanza dell'eroe.