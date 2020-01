Alex Cross, Amazon Studios ordina la serie tv tratta dai romanzi di James Patterson

Variety riporta che Amazon Studios ha messo in sviluppo una serie televisiva di Alex Cross, basata sulla celebre saga letteraria scritta da James Patterson.

I romanzi crime, mystery e thriller, clamorosi bestseller nella prestigiosa classifica del New York Times, sono incentrati sul detective del dipartimento della polizia metropolitana Alex Cross, mentre affronta minacce alla sua famiglia e alla città di Washington DC. La serie, che è attualmente in corso, è composta da 29 libri, ma non è ancora noto su quali romanzi specifici si baserà la serie tv.

Il progetto è sviluppato da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television, con James Patterson e Bill Robinson che saranno i produttori esecutivi tramite la James Patterson Entertainment. David Ellison, Dana Goldberg e Marcy Ross saranno i produttori esecutivi per Skydance.

Il personaggio di Alex Cross è già stato presentato sul grande schermo: Morgan Freeman ha recitato nei suoi panni nel film Il Collezionista del 1997 e Nella Morsa Del Ragno del 2001, mentre Tyler Perry lo ha interpretato nel film reboot Alex Cross - La Memoria del Killer, uscito nel 2012 per la regia di Rob Cohen.

