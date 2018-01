Alex, Inc: trailer per la nuova serie ABC con Zach Braff!

ABC ha diffuso in streaming un nuovo trailer ufficiale di, la serie che vede il ritorno da protagonista sul piccolo schermo per

Braff sarà sia interprete che regista della serie sviluppata da Sony TV e Davis Entertainment (The Blacklist) e che andrà in onda a partire dal prossimo mercoledì 28 marzo. L’attore vestirà i panni di Alex Schuman, un brillante giornalista radiofonico, marito e padre di due bambini, che decide di lasciare la compagnia per cui lavora e mettersi in proprio. Presto l'uomo scoprirà quanto sia difficile sopravvivere lottando contro una concorrenza spietata. Lo show è ispirato al podcast StartUp (che all’inizio avrebbe dovuto essere il titolo della sit-com, poi scartato per la contemporanea presenza di una serie omonima), che parla di come aprire un nuovo business.

Braff è anche produttore esecutivo dello show firmato dal produttore di Scrubs, Matt Tarses. Insieme a lui nel cast troviamo Tiya Sircar (Star Wars Rebels), Hillary Anne Matthews, Michael Imperioli, Elisha Henig e Ben e Audyssie James. Impegnato nella regia cinematografica, Braff ha diretto nel 2017 Insospettabili sospetti, con Morgan Freeman e Michael Caine, mentre è apparso negli ultimi due film diretti dall’amio James Franco, In Dubious Battle e The Disaster Artisti (in quest’ultimo con un cameo).