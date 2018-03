Alex Kurtzman dirigerà la première della seconda stagione di Star Trek: Discovery!

, produttore esecutivo di Star Trek: Discovery, passerà alla poltrona da regista per dirigere la prima puntata della seconda stagione del serial!

Non è stata, per adesso, annunciata alcuna data ufficiale per la season 2 di Star Trek: Discovery, ma la produzione inizierà ad aprile a Toronto. Kurtzman dirigerà l'episodio principale dello show CBS Access con protagonisti Jason Isaacs, Michelle Yeoh e Sonequa Martin-Green.

La seconda stagione riprenderà nel momento in cui l'equipaggio si troverà a rispondere a una chiamata di soccorso che arriva dalla famigerata nave USS Enterprise. I fan si aspettano di certo un incontro tra il comandante della Discovery e il capitano Christopher Pike. Pike, come sanno i "Trekkies", era al comando dell'Enterprise prima di James Tiberius Kirk.

Kurtzman è il co-creatore di Star Trek: Discovery insieme a Bryan Fuller, e ha svolto un ruolo attivo nella prima stagione. Ha diretto diversi film, tra i quali La Mummia e People Like Us. Kurtzman non è estraneo al mondo di Star Trek, poiché ha co-sceneggiato il motion pictures Star Trek: Into Darkness.

Star Trek: Discovery vede un cast formato, tra gli altri da Sonequa Martin-Green nei panni del Comandante Michael Burnham, Doug Jones come il Luogotenente Saru, Jason Isaacs nei panni del Capitano Gabriel Lorca e Anthony Rapp nelle vesti del Luogotenente Stamets.

Star Trek: Discovery è disponibile su Netflix.

E voi? Cosa sareste curiosi di vedere nella prossima stagione di Star Trek: Discovery?