Alex Kurtzman: 'Ho quasi pianto leggendo lo script di Star Trek: Picard'. Nuovi dettagli

Il titolo ufficiale della nuova serie tv di Star Trek: Picard è ancora un mistero, ma in questi giorni si è tenuto un panel a tema Star Trek all'annuale Playfest, che ha visto ospiti lo showrunner della serie, Alex Kurtzman, e otto membri del cast di Star Trek: Discovery, che trovate su Netflix.

Insieme a loro anche Heather Kadin, produttrice dei franchise televisivi. Durante il panel, Kurtzman ha avuto modo di parlare del progetto Picard, che ricordiamo vedrà protagonista il grande Patrick Stewart nei panni di un invecchiato e più matura Jean-Luc Picard, a quanto si dice ormai ritiratosi dalla Flotta Spaziale. Il panel è stato quasi interamente dedicato a Discovery, a dire il vero, attuale serie di punta della CBS a tema Star Trek, ma verso la fine dell'evento un coraggioso dal pubblico ha posto la domanda allo showrunner: "Cosa può dirci di Picard?".



Pur non sbottonandosi, così, Kurtzman ha risposto: "Posso dirvi che proprio ieri ho avuto un'esperienza straordinaria e inaspettata. Mi sono seduto al tavole della cucina di Patrick e l'ho sentito leggere ad alta voce tutto il primo episodio della serie e ho quasi pianto. È stato molto forte. È in un momento magnifico della sua vita. È davvero emozionato. Sarà qualcosa di completamente diverso da Discovery. L'unico modo in cui penso che questo universo possa funzionare veramente è quello di creare show sempre differenti che parlino a modo loro del mondo di Star Trek".



Continua: "Questo di Picard sarà un profondo ritratto psicologico. Sappiamo tutti cosa significhi Picard per il mondo e, in un certo senso, come si sia rafforzato nel tempo e tutto ciò che ha rappresentato, proprio come altri personaggi leggendari. Adesso devo raccogliere un nuovo guanto di sfida per trovare nuovamente tutto questo. Le cose sono cambiate per lui e lo hanno cambiato, ma dentro è ancora profondamente Picard. Siamo davvero entusiasti di quello che vi faremo vedere. So che Patrick non sta più nella pelle. Il cast che stiamo riunendo è magnifico. E basta: non vi dirà nient'altro".



Tra gli sceneggiatori di Star Trek: Picard ci sarà anche il vincitore del Premio Pulitzer Michael Chabon.