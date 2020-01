Alex Kurtzman rivela di essere al lavoro su altre serie di Star Trek oltre a Picard

È un ottimo momento per tutti gli appassionati del franchise creato da Gene Roddenberry: infatti Star Trek: Picard è stata rinnovata per una seconda stagione e sembra che l'emittente televisiva CBS sia al lavoro su altri show ambientati nello stesso universo.

A darne la notizia è Alex Kurtzman, produttore della serie, che in un'intervista concessa ad un gruppo di giornalisti durante il TCA Press Tour ha rivelato qualcosa a riguardo: "Ci sono altre due serie che non sono ancora state annunciate", sono bastate queste poche parole per stupire tutti i fan dello show, entusiasti di vedere altre avventure della Federazione dei Pianeti Uniti. Heather Kadin, collega di Alex Kurtzman, ha voluto parlare dei prossimi appuntamenti dedicati a Star Trek: "Section 31 è ancora nella fase di produzione, questa è la nostra priorità assoluta, Georgiou, il personaggio interpretato da Michelle Yeoh, è molto originale e vedremo un lato di lei inedito. Le serie devono parlare di cose che non abbiamo mai approfondito prima, poi ci sono anche le opere animate, che saranno molto apprezzate dai fan. È bellissimo lavorare su questi show e poi vedere due sere a settimana i progressi fatti su Lower Decks. Speriamo di trovare altri progetti da approfondire".

Non sappiamo ancora molto riguardo questi misteriosi progetti, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane verranno condivise più informazioni. Nel frattempo ricordiamo che mancano meno di dieci giorni alla messa in onda di Star Trek: Picard, che sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 23 gennaio. Se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere questa intervista al protagonista di Star Trek: Picard.