Alex è Supergirl nel promo ufficiale dell'episodio 5x16, Alex in Wonderland

Dopo la messa in onda dell'episodio 5x15 di Supergirl, The CW ha diffuso in rete il promo ufficiale di "Alex in Wonderland", la puntata attesa negli Stati Uniti per questa domenica.

Questa la sinossi dell'episodio 5x16 diffusa insieme al filmato: "ALEX HA UN NUOVO RUOLO - Alex (Chyler Leigh) utilizza un paio di Occhiali Obsidian per visitare una National City virtuale dove assume un'identità completamente nuovo. Nel frattempo, Kelly (Azie Tesfai) aiuta William (Staz Nair) ad indagare su Lex. Kara (Melissa Benoist) deve invece vedersela con una pessima notizia." Scritta da Jess Kardos & Mariko Tamaki su una storia di Rob Wright, la puntata è stata diretta da Tawnia McKiernan.

L'importanza della tecnologia nella quinta stagione di Supergirl è stata evidenziata dagli showrunner Jessica Queller e Robert Rovner già al Comic Con dello scorso luglio, quando i due autori hanno anticipato una sorta di critica sociale legata all'utilizzo degli strumenti tecnologici nella società odierna, e sembra che il nuovo episodio andrà proprio in quella direzione.

"Alex in Wonderland" debutterà sui canali di The CW il prossimo 22 marzo. Nell'attesa, per altri approfondimenti sulla serie, vi rimandiamo alla nostra analisi della prima metà di Supergirl 5 e alla preview di Supergirl 5x15.