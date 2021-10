Alex Rider 2, si rischia tutto nel trailer della nuova stagione

I fan di Alex Rider possono tirare un sospiro di sollievo, perché presto arriverò la seconda stagione della serie di IMDbTV e Amazon. Prima però, ecco il trailer dei nuovi episodi.

Nel 2020 la saga di Alex Rider scritta da Anthony Horowitz ha ricevuto il suo secondo adattamento live-action (il primo tentativo fu il film del 2006 Stormbreaker con protagonista Alex Pettyfer) con una serie tv prodotta da IMDbTV e distribuita nel nostro e in altri paesi come Amazon Original.

Con Otto Farrant (vi ricordate l'Ollie di Game of Thrones?) come protagonista, lo show ha avuto abbastanza successo da ottenere il rinnovo per una seconda stagione, sebbene qui in Italia sia passato un po' in sordina.

Il nuovo trailer che trovate in calce alla notizia ci mostra la situazione dopo gli eventi della prima stagione, riprendendo le fila del discorso a breve distanza da dove ci eravamo lasciati.

La storia questa volta sarà basata su quella narrata nel quarto libro della saga, Eagle Strike, nel quale Alex "dovrà ostacolare il compimento di un sinistro piano politico dalle ripercussioni letali, il tutto celato in un oggetto apparentemente innocuo: un videogioco".

Nei nuovi adrenalinici episodi verrà introdotto il personaggio di Sabina (Charithra Chandran), interesse amoroso del nostro protagonista, oltre a un nuovo potenziale nemico, il milionario Damian Cray (Toby Stephens).

E se fa sorridere quel "Non sai niente" che tanto ci ricorda una famosa citazione di Game of Thrones, ci sarà poco da rallegrarsi dei pericoli che il ragazzo e i suoi compagni sembra correranno nella nuova stagione.

Come andrà a finire, però, lo scopriremo solo il 3 dicembre, al suo debutto su Amazon Prime Video. Intanto, se siete curiosi di sapere cosa ne abbiamo pensato dei precedenti episodi, qui trovate la recensione della prima stagione di Alex Rider.