Alex Zanardi, terribile incidente per il campione paralimpico: è in condizioni gravi

Dopo la perdita degli arti inferiori a causa di un terribile incidente che ha spezzato il suo sogno di pilota automobilistico, Alex Zanardi ha combattuto con le unghie e con i denti per tornare di nuovo in pista, questa volta come atleta paralimpico nell'handbike, bicicletta a mano, ma il destino è stato ancora una volta beffardo.

È infatti di poche ore fa la notizia di un terribile incidente che ha coinvolto proprio il campione paralimpico. Tutto è accaduto in provincia di Siena, a Pienza, dove Zanardi ha improvvisamente perso il controllo della sua handbike, schiantandosi contro un camion. I soccorsi sono tempestivamente giunti sul posto e hanno trasferito Zanardi all'Ospedale di Siena "in condizioni gravissime", tanto da essere operato d'urgenza in neurochirurgia per riuscire a fare il possibile.



L'operazione si è conclusa da poco e al momento il campione è ricoverato in terapia intensiva. Zanardi è comunque rimasto cosciente dopo l'impatto e fino all'arrivo dei soccorsi i testimoni hanno confermato che respirava in totale autonomia. L'operazione è avvenuta al cervello, dopo ha riportato un bruttissimo trauma cranico.



Alex Zanardi si trovava in Val d'Orcia per una delle tappe della staffetta tricolore Obiettivo 3, progetto di avviamento allo sporto per atleti disabili. Shock la testimonianza di Mario Valentini, ct della Nazionale: "È successo su di un rettilineo in leggera discesa, prima di una piccola curva. Alex ha perso il controllo della handbike e ha invaso la corsia opposta proprio mentre stava arrivando un camion. L'autista ha provato a sterzare ma è stato inutile".

