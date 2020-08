Alexander Ludwig: chi è l'attore di Bjorn in Vikings, tutto su di lui

Dopo l'uscita di scena di Ragnar, Bjorn è diventato uno dei personaggi di punta di Vikings, ma chi si cela sotto quella barba vichinga? Un attore di nome Ludwig Alexander, noto ai fan anche per altri suoi lavori.

All'inizio di tutto c'è Harry Potter! Strano a dirsi, ma il suo primo lavoro nel mondo della televisione fu legato proprio al celebre mago della Rowling, visto che partecipò ad uno spot per pubblicizzare dei giocattoli a tema. All'epoca era solo un bambino, e i genitori non erano così favorevoli al suo ingresso nel mondo del cinema: sua madre era un'attrice e suo padre un dirigente della Lions Gate, per cui conoscevano bene le insidie di quel mondo.

Nonostante tutto, Ludwig riuscì a convincerli e arrivò addirittura ad entrare all'interno di in una produzione gigantesca come fu quella di Hunger Games. Al fianco di Jennifer Lawrence recitò nel ruolo di Cato, l'odioso ragazzo che combatteva senza il minimo rispetto per gli avversari: molto lontano dal valoroso Bjorn che siamo abituati a conoscere. A dire il vero, nel film avrebbe dovuto interpretare Peta, l'amico di Katniss, ma a quanto pare fu scelto per un ruolo completamente diverso.

Comunque sia, da allora è riuscito a farsi valere in film come Lone Survivor, Il tempo di vincere e Bad Boys For Life, ma alla carriera da attore alterna volentieri la sua passione per la musica: ha infatti scritto un brano intitolato Live it up, e possiede persino una chitarra regalatagli da Dwayne Johnson, conosciuto a sedici anni sul set di Corsa a Witch Mountain.

Ludwig continua ad avere un ruolo molto importante in Vikings, e nel promo degli episodi finali della serie abbiamo potuto finalmente scoprire il destino di Bjorn, pugnalato brutalmente nel corso del midseason finale.