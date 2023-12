Alexander Skarsgard, Ron Perlman e Sarah Paulson saranno guest star in Mr and Mrs. Smith!

L'uscita della serie Prime Video di Mr e Mrs Smith è sempre più vicina e con lei arrivano anche tantissime sorprese riguardo le guest star coinvolte all'interno del progetto. La trama, che si ispira al film con protagonisti Angelina Jolie e Brad Pitt, sarà arricchita da tanti volti noti di Hollywood.

Dopo che Mr & Mrs Smith ha finalmente ottenuto una data d'uscita definitiva, la curiosità di coloro che aspettano la serie si è automaticamente spostata su coloro, oltre i due protagonisti, che compariranno all'interno degli episodi. Già dall'inizio si era parlato di una serie piena di guest star che avrebbero sicuramente fatto innamorare il pubblico. Oltre ad annunciare il cast di supporto degli otto episodi, sono stati annunciati anche coloro che ricopriranno il ruolo di guest star in Mr & Mrs Smith e, in entrambi i casi, si parla di nomi di primissimo ordine.

Alla serie con protagonisti Donald Glover e Maya Erskine si uniscono, come non protagonisti, Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Sarah Paulson, Sharon Horgan, Ron Perlman, Billy Campbell e Ursula Corbero. Interverranno, invece, come principali guest star della serie Paul Dano, Michaela Coen, John Turturro, Parker Posey r Wagner Moura. Insomma, in tutti i casi, si parla di attori che arricchiranno il già grandissimo cast della serie.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo la serie, vi lasciamo alle prime foto ufficiali di Mr & Mrs Smith. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!