Alexandra Daddario: 'Le scene di nudo di True Detective hanno aiutato la mia carriera'

Alexandra Daddario crede che Baywatch non abbia aiutato la sua carriera, al contrario di True Detective: l'attrice, infatti, ritiene che senza lo show di Nic Pizzolatto e quella scena di nudo in particolare non avrebbe raggiunto una notorietà simile.

"Ho molte riflessioni da fare su questo argomento" ha dichiarato Daddario, riferendosi alla prima stagione della serie TV. "Quando è uscito True Detective ed ero nuda in quella scena, per esempio, ho realizzato quanto il momento fosse determinante per la mia carriera. Il mio telefono squillava, ottenevo il lavoro. Così ho pensato: 'Caspita, prima di oggi non ero mai stata davvero consapevole del mio sex appeal'".

Ha inoltre continuato: "No, ho cercato di non prenderlo troppo sul serio. Amo recitare, mi sento quasi una nerd, così ho accettato tutto ciò e mi sono detta: 'Sì, è positivo per la mia carriera', per poi accogliere la dinamica a livello interiore".

Classe '86, Alexandra Anna Daddario avrebbe successivamente recitato in The Last Man on Earth, American Horror Story e la pluripremiata The White Lotus, a cui si aggiungono film quali Un uragano all'improvviso, Casa Casinò e il più recente Death Game VI. Nel 2022 è stata candidata al Premio Emmy come miglior attrice non protagonista in una miniserie o film televisivo (The White Lotus, nel quale interpreta la giornalista freelance Rachel).

La quarta parte di True Detective, invece, debutterà in Italia il 15 gennaio 2023 su Sky e NOW. inoltre, comprenderà attori del calibro di Jodie Foster, Kali Reis, Flona Shaw e Christopher Eccleston. A proposito, True Detective 4 avrà riferimenti alle vecchie stagioni?