Alexandria è in pericolo nel nuovo teaser di The Walking Dead

La settima puntata di The Walking Dead 10 ha stupito i fan, rivelando la presenza di una minaccia grave all'interno delle mura di Alexandria. Il nuovo teaser ci permette di scoprire qualcosa in più sulla prossima sfida di Michonne, Daryl e Carol.

Nel video, presente in calce alla notizia, scopriamo quindi come Dante è riuscito ad infiltrarsi nella comunità dei sopravvissuti guidati dai protagonisti della serie, il cui ordine è arrivato direttamente da Alpha, il leader dei Sussurratori. È sua la responsabilità per il malfunzionamento del sistema idrico di Alexandria, che ha portato ad una epidemia all'intermo del gruppo. Nel corso dell'ultima puntata inoltre abbiamo potuto assistere alla morte di Siddiq, colpevole di aver capito la vera identità della spia.

La situazione si fa sempre più grave per i protagonisti dello show, costretti così ad affrontare una minaccia interna e in difficoltà di fronte alle macchinazioni del villain interpretato da Samantha Morton. Non resta che aspettare il prossimo 24 novembre per il midseason finale intitolato: "The World Before", nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione della sesta puntata di The Walking Dead 10, incentrata sulla carismatica figura di Negan, personaggio con il volto di Jeffrey Dean Morgan, entrato in contatto con i Whisperers.