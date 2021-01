Che fine ha fatto Alexis Bledel? Ecco cosa fa oggi la star di una Mamma per amica

Alexis Bledel ha interpretato Rory Gilmore in sette stagioni di Una mamma per amica più il revival del 2016 di Netflix tanto che nei cuori dei fan sarà sempre la piccola Rory. Ma l’attrice ha ottenuto diversi lavori dopo il successo della serie e anche un prestigioso riconoscimento.

Nel 2005 l’abbiamo vista sul grande schermo in Sin City e 4 amiche e un paio di jeans oltre che nel sequel del 2008 4 amiche e un paio di jeans 2.



Ma è sempre sul piccolo schermo che Bledel ha trovato il suo spazio, può vantare un ruolo in un episodio di E.R. - Medici in prima linea e Prison Break.

È comparsa in tre episodi di Mad Men e uno di Motive, ma più recentemente ha svolto un lavoro straordinario in The Handmaid's Tale, dove interpreta l'ancella ribelle Emily/Ofglen.



Ed è proprio recitando in questa serie tv che Bledel ha ottenuto un grande riconoscimento come attrice, il ruolo le è valso una vittoria agli Emmy nel 2017 come Miglior attrice guest star in una serie drammatica ed è stata promossa a personaggio regolare per la seconda stagione.



Alexis ne ha fatta di strada dopo aver ottenuto il ruolo da protagonista in quello che sarebbe diventato negli anni un programma televisivo pluripremiato e amatissimo come Una Mamma per amica.



