Alexis Bledel: dove è finita la protagonista di Una mamma per amica?

Premio Miglior attrice per Una mamma per amica ai Family Television Awards e volto memorabile dell'intera serie. Una sorta di trampolino di lancio nella carriera di Alexis Bledel che, nel corso degli anni, si è correlata di grandi risultati tra cinema e televisione.

L'attrice Alexis Bledel si è indubbiamente fatta conoscere a livello internazionale per l'interpretazione di Rory Gilmore nella serie televisiva Una mamma per amica. Grazie al ruolo dell'unica figlia di Lorelai Gilmore, interpretata da Lauren Graham, l'attrice non ha solo vinto il Premio di Miglior attrice ai Family Television Awards, ma ha potuto fare un salto di qualità professionale incredibile.

Prima di Una mamma per amica, infatti, la Bledel aveva unicamente recitato in Rushmore di Wes Anderson, ma il suo ruolo era talmente periferico da non essere nemmeno accreditata. Durante la produzione di Una mamma per amica, però, ricevette le prime proposte di collaborazione per alcune produzioni cinematografiche ed ecco la sua comparsa in Tuck Everlasting - Vivere per sempre, Dysenchanted, Matrimoni e pregiudizi, The Orphan King e 4 amiche e un paio di jeans.

Al termine della serie Una mamma per amica nel 2007, in cui comparve per ben 153 episodi su 157, Alexis Bledel iniziò a comparire in sempre più progetti cinematografici e seriali. Tra i primi possiamo annoverare 4 amiche e un paio di jeans 2, The Conspirator, The Kate Logan Affair, Violet & Daisy, Botte di fortuna, Verso la fine del mondo e Jenny's Wedding.

Tra le serie e i progetti televisivi, invece, ricordiamo Ricordami ancora e alcune comparse in E.R. - Medici in prima linea, Prison Break, Mad Men, Motive e ovviamente Una mamma per amica – Di nuovo insieme del 2016.

Tra i progetti più recenti, invece, troviamo il film Crypto del regista John Stalber Jr. e la partecipazione nel ruolo di Emily Malek (Diglen, Disteven o Dijoseph) in The Handmaid's Tale. Grazie a quest'ultima serie Alexis Bledel ha ricevuto un Emmy come miglior attrice guest star in una serie drammatica nel 2017 ed è stata candidata al premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica nel 2008.

Sapevate che Una mamma per amica è una serie progressista?