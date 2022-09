Alexis Bledel, la star di Una mamma per amica ha divorziato da Vincent Kartheiser

È stato ufficializzato nelle scorse ore il divorzio tra le due ex co-star di Mad Men, Alexis Bledel e Vincent Kartheiser. Secondo quanto riporta PageSix, i documenti del tribunale confermano che gli ex coniugi hanno concluso le pratiche del divorzio il 29 agosto, a distanza di poche settimane dall'avanzamento della richiesta.

L'agente di Vincent Kartheiser ha confermato ai media nelle scorse settimane che l'attore ha chiesto il divorzio dall'attrice di Una mamma per amica il giorno 10 agosto, a distanza di otto anni dal loro matrimonio.



Alexis Bledel - scoprite le origini di Una mamma per amica - e Vincent Kartheiser si conobbero sul set di Mad Men e iniziarono a frequentarsi nel 2012, quando si conclusero le riprese della serie. Nel marzo 2013 la coppia confermò il fidanzamento e si sposò successivamente in gran segreto nel giugno 2014.



Vincent Kartheiser è noto principalmente per il ruolo di Pete Campbell nella pluripremiata serie tv Mad Men - Kiernan Shipka vorrebbe uno spin-off su Sally, figlia di Don Draper - grazie alla quale vinse lo Screen Actors Guild Award per il miglior cast in una serie drammatica per ben due volte.

Alexis Bledel è conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Rory Gilmore, protagonista della serie tv di Amy Sherman-Palladino, Una mamma per amica, e per quello di Emily Malek nella serie The Handmaid's Tale.



La coppia ha avuto un figlio, nato nell'ottobre 2015.