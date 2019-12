Alfie Allen di Game of Thrones ha omaggiato lo stuntman Andrew Dunbar

Come avete potuto leggere nella notizia della morte di Andrew Dunbar di Game of Thrones, tutto il mondo che circonda la serie prodotta da HBO è rimasto scioccato per questa tragedia. Lo stuntman ha recitato spesso come controfigura di Alfie Allen e l'interprete di Theon Greyjoy ha deciso di rendergli omaggio.

L'annuncio del ritrovamento di Andrew, solo nella sua casa di Belfast, ha fatto subito il giro del web, condivisa dalle diverse pagine collegate alla serie a dimostrazione del grande legame che univa lo stuntman con tutti i membri del cast e della produzione. Anche l'attore che ha prestato il suo volto per il personaggio di Theon Greyjoy ha voluto ricordare l'amico, scrivendo questo messaggio in una delle sue storie di Instagram: "Sono estremamente scioccato e dispiaciuto per questa notizia. Riesco solo ad immaginare il dolore della famiglia per la perdita di una persona amata così giovane. RIP Andrew xxx".

Andrew aveva lavorato anche in opere quali Kripton, Derry Girls e Line of Duty, inoltre era molto conosciuto dai fan de Il Trono di Spade per essere la guida del tour irlandese dedicato ai set della serie, oltre che essere il DJ ufficiale delle feste dello show.

