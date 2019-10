Alfonso Cuarón sigla un accordo televisivo con Apple TV+

Sulla scia di altri grandi nomi del cinema e della televisione, Alfonso Cuarón ha siglato un accordo con Apple per la produzione di contenuti telesivi che andranno in onda sulla piattaforma streaming della compagnia, Apple TV+.

Come J. J. Abrams con WarnerMedia e Benioff e Weiss con Netflix, così Alfonso Cuarón ha deciso di legarsi a un servizio streaming per i suoi progetti futuri.

Il regista Premio Oscar, assieme alla sua partner produttiva nella Esperanto Filmoj, Gabriela Rodriguez, produrrà infatti dei contuniti esclusivi per Apple TV+, segnando il suo ritorno in tv.

Cuarón era stato co-creatore della serie tv del 2014 in onda su NBC (e in Italia su Premium Action), Believe, (prodotta, tra l'altro, da J. J. Abrams) e ha scritto e diretto alcuni episodi di una serie antologica messicana, Hora Marcada. In più, nel 2017 era stato annunciato uno show per cui risulta ancora come regista, produttore e sceneggiatore, Ascension.

Ad ogni modo, spiega Variety, nonostante la natura esclusiva dell'overall deal con Apple, Cuarón manterrà anche quello con Anonymous Content, rimanendo loro partner per determinati progetti, e continuerà a lavorare con altri collaboratori.

Apple TV+, intanto, si sta preparando in vista della imminente "guerra di streaming", con una programmazione ricca di serie tv originali, tra cui anche Servant, di M. Night Shyamalan, e See, con prpotagonista Jason Momoa.