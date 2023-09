Alfonso Cuaron ha diretto 5 episodi di Disclaimer, l'ambiziosa serie tv con Cate Blanchett

Le notizie su Disclaimer sono state davvero scarse negli ultimi tempi, ma quello che si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi di sempre della piattaforma di streaming on demand Apple TV+ sta finalmente iniziando a scoprire pian piano le sue carte.

In queste ore, infatti, è stato riportato che il regista pluri-premio Oscar Alfonso Cuarón ha diretto cinque dei sette episodi totali della miniserie, che avrà per protagonista la star Cate Blanchett (Gary Oldman era stato originariamente scelto come co-protagonista al fianco dell'attrice di Tar, per poi essere sostituito da Kevin Kline). Le riprese della serie sono iniziate a giugno 2022 e si sono concluse nel marzo 2023, con Emmanuel Lubezki e Bruno Delbonnel che si sono spartiti i compiti di direttori della fotografia delle sette puntate. Al momento non è nota l'identità del secondo regista della serie, né quali dei sette episodi abbia firmato Cuaron.

Stando a quanto riferito è attualmente in corso un ampio lavoro di post-produzione su Disclaimer, con l'obiettivo di far uscire la serie nel corso del 2024, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Apple TV+. Inutile dire che, visti i nomi coinvolti e i rapidi consensi che stanno ottenendo sempre più spesso le produzioni televisive targate Apple, Disclaimer si preannuncia come uno dei maggiori eventi televisivi del prossimo anno.

Recentemente, Cate Blanchett aveva spiegato che la serie è "stata come girare 7 film consecutivi, invece che sette episodi di una serie tv". La storia è basata sull'omonimo romanzo del 2015 di Renée Knight, con la serie che sarà il primo progetto di Alfonso Cuarón da Roma, il film Netflix che ha fatto la storia degli Oscar pareggiando il record de La tigre e il dragone come film straniero con più nomination di sempre, con Cuaron che è diventato il primo regista a vincere sia l'Oscar per la miglior regia che per la fotografia.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità di Disclaimer, restate sintonizzati.