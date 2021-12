Alfonso Cuarón porterà su AppleTV la serie Disclaimer, con Cate Blanchett e Kevin Kline

Dopo l'acclamatissimo Roma, Alfonso Cuarón torna alla regia con Disclaimer, nuova serie TV adattamento dell'omonimo romanzo di Renee Knight. Si tratta di un progetto AppleTV annunciato nel 2019, che vedrà come protagonisti Cate Blanchett e Kevin Kline.

Proprio due anni fa, Cuaron aveva siglato un accordo con Apple, e adesso ne arriva finalmente il prodotto. Disclaimer non sarà la prima serie diretta dal regista, che nel 2014 ha portato sul piccolo schermo lo show della NBC Believe, cancellato dopo appena 12 episodi. A lavorare con lui, questa volta, tornerà anche il direttore della fotografia Emmanuel Lubezki, con cui ha già collaborato su titoli come Y Tu Mamá También, Children of Men e Gravity.

Nella serie in arrivo Blanchett sarà Catherine Ravenscroft, una giornalista di documentari televisivi che con il suo lavoro rivela le trasgressioni nascoste di istituzioni rispettate da sempre. Tuttavia quando un romanzo scritto da un vedovo (Kline) compare sul suo comodino, la donna si rende conto di essere un personaggio chiave in una storia che sperava fosse sepolta da tempo e che svela un suo segreto oscuro.

Mentre lavorerà al suo primo progetto per la piattaforma streaming, Cuaron continuerà a curare i suoi doveri di produttore su Raymond and Rey il nuovo film Apple con Ewan McGregor ed Ethan Hawke!