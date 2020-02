L'Alfred di Gotham è contento che la serie sia arrivata a 100 episodi

Diciamolo, l'episodio numero cento è un traguardo veramente ambizioso per qualsiasi serie tv. Spesso è sinonimo di una produzione valida e seguita, per questo è motivo di orgoglio per tutte le professionalità coinvolte. Anche Sean Pertwee si dice soddisfatto che Gotham abbia raggiunto questa vetta.

Anche se il cast di Gotham è favorevole ad una reunion, la serie è ufficialmente terminata con la centesima puntata. L'attore che ha interpretato Alfred Pennyworth rivela a Digital Spy che inizialmente le puntate previste erano 98, per questo è stato felice di poter festeggiare:

"Abbiamo raggiunto i 100 episodi! Abbiamo ricevuto una torta, il ché è sempre piacevole. Ci avevano dato 98 episodi, e ciò era abbastanza ingiusto, e poi ne hanno aggiunti due all'ultimo minuto, così siamo arrivati a 100 "

Una doppia celebrazione, visto che la serie si concludeva proprio in quel punto, con l'arrivo di Batman.

"E abbiamo potuto vedere il Pipistrello, quindi è stato un grande momento per noi passare in avanti avanti il testimone di Pennyworth. È stato un bellissimo momento vedere David Mazouz ripreso digitalmente dentro il costume di Batman. È stato emozionante. Ci siamo arrivati davvero".

Deve essere stata particolarmente toccante quella scena per Pertwee, dato che considera il giovane attore che ha interpretato Bruce Wayne come uno di famiglia.

La serie è stata attraversata da molti colpi di scena e da personaggi inquietanti. Uno di questi è Joker e un video mostra la trasformazione di Cameron Monaghan nel villan di Gotham.