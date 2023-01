Alfred Molina da oggi è Il commissario Gamache per Sky: tutto quello che dovete sapere

A dicembre scorso vi abbiamo presentato il trailer ufficiale di Il commissario Gamache, nuova serie tv di Sky con protagonista la star della saga di Spider-Man Alfred Molina e, come promesso dal filmato promozionale, finalmente ci siamo.

Il commissario Gamache - Misteri a Three Pines debutta da oggi 8 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, con un cast che oltre al grande Alfred Molina include anche Rossif Suththerland, Elle-Máijá Tailfeathers, Tantoo Cardinal, Clare Couter, Sarah Booth, Anna Tierney, Roberta Battaglia, Julian Bailey, Ali Hand e Marie-Josèe Belanger.

Ambientata in Canada, nel Quebec, la serie è un’avvincente crime story che andrà su Sky Investigation tutte le domeniche con due nuovi episodi che saranno ovviamente disponibili anche on demand. Protagonista è Armand Gamache (Molina), commissario dalle qualità distintive, alle prese con una serie di omicidi nella cittadina di Three Pines. La sua caratteristica principale? Il dubitare, sempre e comunque, degli altri, perché tutti hanno un segreto. E indagando su questi nuovi omicidi, Gamache scoprirà alcuni segreti sepolti da tempo che lo costringeranno ad affrontare alcuni fantasmi fin troppo personali.

