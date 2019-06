Ali Stroker è la prima attrice su una sedia a rotelle a vincere il Tony Award

L'attrice Ali Stroker ha ottenuto lo storico riconoscimento durante la kermesse annuale dedicata agli spettacoli di Broadway, che l'ha vista trionfare come migliore attrice protagonista grazie al ruolo di Ado Annie nel musiscal Rodgers & Hammerstein's Oklahoma!.

La vittoria è stata accolta con grande emozione, non solo per aver rappresentato il primo riconoscimento assoluto ottenuto da una persona sulla sedia a rotelle, ma, sopratutto, per il discorso effettuato durante la premiazione, da parte dell'attrice, e rivolto a tutti i bambini disabili.

Queste sono state le sue parole:

"Questo riconoscimento è dedicato a tutti i bambini che sono disabili, hanno una limitazione o una sfida da dover affrontare, che stavano finalmente aspettando di essere rappresentati su questo palco".

L'attrice oggi trentunenne, quando aveva due anni rimase vittima di un incidente stradale che la costrinse su una sedia a rotelle. Nonostante ciò, nel 2009 partecipò al reality show The Glee Project dove si classificò al secondo posto e ottenne quindi la possibilità di poter recitare in una puntata della serie Glee, che recentemente ha visto il cast riunirsi con alcuni scatti sui social. Dal 2015 ha poi debuttato anche a Broadway, prendendo parte al musical Spring Awakening. In ambito televisivo, invece, la Stroker è apparsa anche in un episodio di Lethal Weapon e Instrinct.