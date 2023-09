Alias, il regista ricorda i dubbi su Jennifer Garner: 'È abbastanza sexy?'

La serie di spionaggio Alias conta ben 5 stagioni per 105 puntate: la protagonista è Jennifer Garden nel ruolo di Sydney Bristow che vive una doppia identità divisa tra la vita al college e quella da spia per la CIA. L'attrice ha dato una grande prova del suo talento in Alias malgrado, inizialmente, non tutti la considerassero la scelta giusta.

Molti dubbi, infatti, circolavano attorno alla figura di Jennifer Garden in quanto considerata "troppo innocente" per quel ruolo: questa fu anche la prima impressione di Bradley Cooper che ha preso parte alle prime due stagioni della spy story nel ruolo di Will Tippin. Pare infatti, che la prima volta che l'attore conobbe Jennifer Garden, quest'ultima gli offrì dei biscotti appena sfornati. Ma non solo perché Cooper racconta che l'attrice cercava in ogni modo di farlo sentire a proprio agio: insomma tutto il contrario dell'aggressiva agente Sydney Bristow!

Anche il regista, JJ Abrams, ha confermato le perplessità sul ruolo interpretato da Garden per ben cinque anni: "Prima di sceglierla, c'erano persone che si chiedevano: 'È abbastanza dura? È abbastanza sexy?' Due minuti dopo era sulla copertina di ogni rivista e nessuno diceva più quelle cose", ha detto a W Magazine.

La scelta del regista di Star Trek si rivelò azzeccata e adesso non potremmo immaginare nessun altro in quel ruolo neanche in un possibile reboot di Alias: non ci sono più stati aggiornamenti dal primo annuncio, ma le star dello show chiedono a gran voce il reboot di Alias!