Alice in Borderland, le 10 scene più scioccanti di tutta la prima stagione su Netflix

Alice in Borderland è una serie Giapponese che è spesso stata accostata al recente successo coreano di Netflix. Nonostante le similitudini tra Squid Game e Alice in Borderland, le differenze tra le due serie sono tante. Nella seconda, infatti, i personaggi possono sopravvivere nel corso del gioco, ma questo non riduce il numero di scene scioccanti.

Anzi, i momenti sconvolgenti sono tanti, ma diversi da quelli dello show coreano targato Netflix. Eccone 10.

LA MORTE DI HORSE HEAD

Le morti sono sempre le scene più scioccanti in prodotti di questo genere. Quella di horse head è una di queste, soprattutto per la modalità in cui è avvenuta e perché è una delle prime. Il suo collo esplode infatti dopo un game over, per mano di due inconsapevoli Arisu e Usagi.

LA MORTE DI AKUYAVA MOMOKA/THE WITCH

Anche questo è un addio sconvolgente. Arisu ad un certo punto infatti si rende conto che the Witch era Momoka. In seguito, in una scena, gli investigatori scoprono che Momoka si era uccisa.

LA MORTE DI AGUNI

La morte di Aguni è eroica, poiché avviene per fermare Niragi. Infatti Aguni lo porta con sé nel fuoco, salvando Asuri mentre brucia vivo.

CHOTA E KARUBE SI SACRIFICANO

Un conflitto comune posto ai vari personaggi della serie è quello di dare una prova dell'amicizia. Lo vediamo in particolare in un gioco, in cui Arisu si trova di fronte alla scelta di sacrificare i suoi amici per poter sopravvivere. Infatti può esserci solo un vincitore, e Chota e Karube sanno che Arisu è l'unico che può brillare e uscire di lì.

I TRE DEVONO PARTECIPARE AI GIOCHI

Ma come vengono coinvolti nei giochi i protagonisti? Tutto avviene un giorno, quando si trovano a Tokyo. Una situazione unica si verifica quando la popolazione della città svanisce nel nulla e gli amici sono costretti a partecipare a giochi sadici con le altre persone rimaste a Tokyo.

LA FINE DI HATTER

Un altro personaggio che salutiamo è Hatter, che viene sparato da Aguni in una scena che non vediamo. Hatter è molto amico di Kuzuryu, e costruisce la sua strategia in modo che ogni membro lo aiuti in qualche modo a poter uscire fuori di lì. Inutile dire che alla fine la lotta per il potere lo fa impazzire, portandolo a una inevitabile fine.

ARISU SCOPRE COSA C'E' DIETRO AI GIOCHI

Nel finale pian piano tutto viene a galla. Arisu scopre infatti un video all'interno del telefono di una ragazza morta, e viene a sapere che due giovani donne hanno organizzato i giochi sotto istruzioni dei loro superiori. In tutto ciò, in una stanza sotto la metropolitana, un gruppo di persone seguiva i giochi come si seguono le corse dei cavalli, scommettendo sui loro protagonisti.

ARISU VIENE A SAPERE COSA E' SUCCESSO DOPO LA FINE DEI GIOCHI

In seguito al gioco finale Arisu vuole saperne di più, e decide di visitare la famosa camera nascosta. Qui, però, scopre che tutti gli intermediari sono morti perché il gioco è finito.

THE BEACH VIENE BRUCIATA

Alla fine dei giochi un incendio brucia il resort, eliminando ogni traccia, e tutti ricevono un messaggio di congratulazioni.

IL COLPO DI SCENA FINALE

Tutti credono che sia finita, ma un'improvvisa trasmissione di emergenza sorprende Arisu e gli altri, svelando loro che hanno superato solo la prima fase. I superstiti dovranno ora prendere parte a nuovi giochi per poter tornare finalmente nel mondo reale.

Adesso tutti si chiedono, quando uscirà la stagione 2 di Alice in Borderland?