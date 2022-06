Alice in Borderland 2, Netflix annuncia il ritorno della serie: ecco le nuove foto!

Nella giornata di oggi sono arrivati tantissimi contenuti dalla Netflix Geeked Week, tra cui una clip di The Umbrella Academy 3 e l'attesissimo trailer di The Sandman. Netflix non ha dimenticato proprio nessuno, e anche i fan di Alice in Borderland hanno avuto una sorpresa!

Sono infatti arrivate le prime foto della seconda stagione dello show, che troverete in fondo all'articolo. "La prossima fase del gioco è iniziata. La stagione 2 di ALICE IN BORDERLAND arriverà presto su Netflix" scrive la pagina nel post che accompagna le foto.

Il primo capitolo dello show giapponese è arrivato su Netflix il 10 Dicembre 2020, e due anni dopo siamo finalmente pronti ad accogliere il suo seguito. Ad aiutare la serie a risalire nell'indice di gradimento della piattaforma è stato sicuramente l'arrivo di Squid Game nel corso dell'anno passato, che ha riacceso l'interesse dei fan occidentali verso prodotti provenienti da Corea e Giappone.

In effetti la somiglianza con Squid Game c'è in parte nel concetto di base. Nello show un ex studente universitario senza lavoro, Arisu, trova improvvisamente in una Tokyo desolata. Qui il ragazzo è obbligato a competere con i suoi amici in giochi pericolosi per la sopravvivenza. A cambiare le cose sarà l'incontro con Usagi, una donna che affronta gli amici da sola e con la quale decidono di provare a studiare il meccanismo per arrivare agli architetti che hanno progettato questa Tokyo distopica.

E voi, siete pronti per Alice in Borderland 2? Fatecelo sapere nei commenti, intanto ecco le nuove foto!