Alice in Borderland 2, Netflix pubblica il nuovo teaser trailer

Alice in Borderland ha fatto il suo ingresso sulla piattaforma Netflix nel dicembre del 2020. Pochi mesi dopo la seconda stagione già era stata confermata ed ora, con 6 personaggi inediti già annunciati nel cast , è tempo di un nuovo fantastico teaser.

La serie segue la vita di Arisu, un giovane che si ritrova in una Tokyo abbandonata e distopica, in compagnia dei suoi migliori amici: Chōta (Yūki Morinaga) e Karube (Keita Machida). Nella loro avventura alla ricerca della civiltà, il trio scopre rapidamente di essere intrappolato in una città in cui sono costretti a partecipare a dei giochi pericolosi per sopravvivere.

Della prima stagione vi abbiamo raggruppato le 10 scene più scioccanti e l'attesa per le nuove puntate pare stia per terminare. Le analogia con Squid Game appaiono lampanti, ma come vi abbiamo già spiegato le differenze con la serie coreana, che ha superato ogni record, sono molteplici, con la nazionalità delle due produzioni prima lampante divergenza.

La seconda stagione di Alice in Borderland, basata sul manga omonimo di Haro Aso, dovrebbe approdare sui nostri schermi non prima di dicembre di quest'anno, anche se una data certa ancora non è stata annunciata da Netflix. In attesa di ulteriori novità, potete recuperare la nostra recensione del survival Netflix nipponico.