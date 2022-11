Alice in Borderland 2: nuove immagini per la serie Netflix, ecco quando uscirà!

Netflix ha pubblicato in rete le nuove immagini ufficiali dell'attesa seconda stagione di Alice in Borderland, serie fantascientifica di produzione giapponese tra i prodotti più seguiti sulla piattaforma in streaming, dato che la prima stagione è andata oltre le aspettative guadagnando milioni di spettatori. Scopriamo di più su quando arriverà.

La serie segue la vita di Arisu, un giovane che si ritrova in una Tokyo abbandonata e distopica, in compagnia dei suoi migliori amici: Chōta (Yūki Morinaga) e Karube (Keita Machida). Nella loro avventura alla ricerca della civiltà, il trio scopre rapidamente di essere intrappolato in una città in cui sono costretti a partecipare a dei giochi pericolosi per sopravvivere.

La seconda stagione di Alice in Borderland, basata sul manga omonimo di Haro Aso, dovrebbe approdare sui nostri schermi non prima di dicembre di quest'anno, anche se una data certa ancora non è stata annunciata da Netflix. In attesa di ulteriori novità, potete recuperare la nostra recensione del survival Netflix nipponico e visualizzare le nuove immagini dello show nella galleria che trovate posta in calce a questa news.

Della prima stagione vi abbiamo raggruppato le 10 scene più scioccanti di Alice in Borderland e l'attesa per le nuove puntate sta per terminare. Le analogie con Squid Game appaiono lampanti, ma come vi abbiamo già spiegato le differenze con la serie coreana, che ha superato ogni record, sono molteplici, con la nazionalità delle due produzioni prima lampante divergenza.

Nel frattempo, Squid Game è il K-drama più popolare ancora in queste settimane. La serie coreana continua ad attirare circa 15 milioni di ricerche sul web ogni mese, nonostante sia stato distribuito su Netflix nel settembre del 2021 e da allora siano usciti una miriade di nuovi K-Drama.