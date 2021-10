Alice in Borderland 2, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Complice soprattutto il successo stratosferico ottenuto da Squid Game, nelle ultime settimane non si parla d'altro che di serie a tema battle royale, genere di vecchia data che sta subendo un vero e proprio revival. Ma prima della Corea del Sud ci fu il Giappone con Alice in Borderland, per la quale è in lavorazione la seconda stagione.

In origine venne Battle Royale, film del 2000 con protagonista Takeshi Kitano che avrebbe impresso un solco indelebile, dando addirittura il nome al genere successivo. In Europa, il grande pubblico l'ha scoperto con la saga degli Hunger Games, per poi ritornare all'ovile con la serie evento Squid Game, di provenienza sud-coreana assieme a tutta una larga fetta di cinema recente che sta facendo riscoprire quella fetta di mondo. Ma il Giappone, dal canto suo, era già tornato sui suoi passi un anno fa, quando su Netflix era stato rilasciato, appunto, l'adattamento in otto puntate del manga di Haro Aso, pubblicato in 18 volumi fra il 2010 e il 2015.

Trovate qui la nostra recensione di Alice in Borderland, che già all'epoca aveva sortito un enorme successo. Finita nella Top 10 di Netflix, dopo poche settimane era già stata rinnovata per una seconda stagione. Da allora non se n'è saputo più molto, almeno fino al nuovo boom di visualizzazioni registrato dalla serie per effetto diretto Squid Game. Molto simile alla controparte sud-coreana, l'adattamento televisivo per la regia di Shinsuke Sato è ambientato in una Tokyo post-apocalittica nella quale una serie di malcapitati concorrenti, costretti in una serie di gare a premi, dovranno sopravvivere a sfide sempre più letali.

Un annuncio ufficiale di rilascio per il continuo degli eventi ancora non c'è stato. Sappiamo che le riprese sono iniziate solo a metà 2021 e stando alla schedule non termineranno prima della fine dell'anno. Da lì si andrà in fase di post-produzione che durerà almeno altri sei mesi, fissando la data - a meno di ritardi - per la primavera del 2022. Qualcuno pensa a un rilascio in concomitanza con la prima stagione, vale a dire fra più di un anno. Ma la grandissima attesa per questo secondo capitolo potrebbe spingere Netflix a velocizzare i tempi, rispettando la previsione ottimistica in barba alle tradizioni e soddisfacendo così, anzitempo, le preghiere dei fan.