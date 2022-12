Alice in Borderland 2: sfide ancora più mortali nel nuovo trailer Netflix

Nella recensione di Alice in Borderline vi avevamo già raccontato qualcosa sulla prima stagione del survival nipponico targato Netflix. A pochi giorni dall'uscita della seconda stagione, il nuovo trailer (da poco rilasciato) si chiude con una domanda: ci sarà mai una fine a tutto questo?

La risposta l'avremo a partire dal 22 dicembre, quando i nuovi episodi della serie sbarcheranno sulla piattaforma streaming. Per il momento il trailer, da poco pubblicato, mostra una posta in gioco ancora più alta per i nostri protagonisti/giocatori.

Basato sul popolare manga scritto e illustrato da Haro Aso, lo show di Netflix racconta la storia di varie persone che, scelte a caso in tutta Tokyo, vengono trasportate in un mondo chiamato Borderland, nel quale ogni sfida ti avvicina così come alla morte, anche alla salvezza. Con Arisu e Usagi, i due protagonisti principalli, sono sopravvissuti dalla prima stagione solo altri due giocatori: Shuntarō Chishiya, interpretato da Nijirō Murakami, e Hikari Kuina, interpretata da Aya Asahina.

Nel nuovo trailer a farla da padrona sono le varie carte da gioco (alle quali sono associate delle sfide) che, calate dall'alto, hanno rappresentato nel seme e nel numero il loro livello di difficoltà. Poiché tutti i giochi, tranne le missioni con le carte, sono stati completati, si prevede che questa volta le sfide saranno ancora più pericolose. Il trailer rivela anche che verranno svelati i retroscena dei personaggi principali, nonostante gli interrogativi sulla ragione dell'esistenza di Borderland o se c'è una fine per questo incubo rimangano.

In un'intervista a Gamerbraves, l'attore Yamazaki ha confermato che il Re di Picche farà la sua comparsa in questi nuovi episodi ed ha poi aggiunto che i personaggi sopravvissuti si troveranno a scontrarsi con il cattivo ed i suoi scagnozzi in tutta Tokyo, con i legami che diverranno via via sempre più intensi. Oltre al trailer ufficiale, qui le nuove immagini Netflix di Alice in Borderland 2!