Alice in Borderland 2: la star della serie Netflix spiega QUEL gran cambiamento nel finale

I fan di Alice in Borderland hanno avuto modo di continuare la narrazione e le storie dei loro personaggi preferiti con l'arrivo della Stagione 2 al termine dello scorso anno. Tuttavia, chi ha già completato la visione dei nuovi episodi, non avrà potuto fare a meno di notare un vistoso cambiamento nel finale, rispetto al materiale di partenza.

Proprio nel finale della seconda stagione di Alice in Borderland, Arisu e Usagi si dirigono verso Mira (Naka), conosciuta come la Regina di Cuori. I protagonisti devono solo giocare tre round di croquet senza mollare per poter apparentemente tornare a casa, ma, naturalmente, Mira fa una serie di giochi psicologici con Arisu per farlo crollare mentalmente. A differenza del manga di Haro Aso, però, Mira non inganna Arisu facendogli bere del tè che gli provoca delle allucinazioni. Al contrario, sono sufficienti le sue parole. Nel corso di una nuova intervista, Naka ha parlato con TV Guide del motivo che ha portato a questo cambiamento:

"Secondo la storia originale nel manga, credo che all'inizio Arisu prenda le sue medicine e poi entri in questo mondo di allucinazioni. Il regista [Shinsuke Sato] ha detto che sarebbe stato un po' ingiusto. Mira è la padrona di tutti questi giochi, è la figura chiave. Perché allora dovrebbe prendere in prestito o usare il potere della scienza? Così abbiamo pensato a un approccio in cui avremmo usato le sue parole per essere più ipnotici e quindi per trascinarlo da questa realtà in questo stato allucinatorio. Ma poi, durante questa fase, è Usagi a salvarlo grazie alla loro amicizia e al loro amore. È in grado di farlo e alla fine riescono a prendersi questa bellissima vittoria".

Visto che Alice in Borderland 2 è stato diffuso su Netflix ancora da poco tempo, non si hanno dati certi circa il numero effettivo delle visualizzazioni ottenuto, quindi è ancora troppo presto per parlare di un'eventuale Stagione 3. E comunque, con Netflix non è mai detta l'ultima parola, vista la recente cancellazione di 1899, o il finora mancato rinnovo di Mercoledì per la seconda stagione che tarda ad arrivare.