Alice in Borderland 3, novità in arrivo? Il teaser di Netflix

Una star di Alice in Borderland ha spiegato il cambiamento nel finale della seconda stagione. Ma colpo di scena, Netflix ha rilasciato un immagine teaser per una terza stagione di Alice In Borderland.

L’account @discussingfilm ha pubblicato un post sul social X con la caption “Netflix ha rilasciato un immagine teaser per la stagione 3 di “Alice in Borderland”. L’immagine mostra 10 carte da gioco francesi schierate in ordine sparso. L’annuncio ha lasciato spiazzati parecchi fan che ritenevano la serie conclusa con il finale della seconda stagione.

“Alice in Borderland non ha bisogno di un’altra stagione perché la storia è stata conclusa per bene! Ma ho sentito che la storia ha una continuazione dopo che tutti ritornano al mondo reale,quindi…”, un altro utente ha scritto sotto al post sul social: “Oh me**a…ho guardato questa serie uno o due mesi fa. Uno show meraviglioso e ho adorato la conclusione. Non vedo come possano realizzare una terza stagione a meno che non adottino come base la novel che è stata scritta successivamente.”

Alice in Borderland è stato definito uno dei migliori adattamenti live-action di un manga, e la seconda stagione è stata un successo di pubblico e di critica (qui trovare la nostra recensione di Alice in Borderland 2). E voi cosa ne pensate di una possibile terza stagione della serie targata Netflix? L’idea vi convince? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.