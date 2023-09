Alice in Borderland 3, quando esce la prossima stagione su Netflix?

Netflix è foriera di continue sorprese, ogni tanto brutte, ma talvolta anche più che gradevoli: se tante serie sono state cancellate di punto in bianco, infatti, ecco che tutto d'un tratto uno show come Alice in Borderland che sembrava esser giunto alla sua naturale conclusione si trova a farsi vivo senza preavviso.

Durante la giornata di ieri un teaser ha infatti anticipato l'arrivo di una terza stagione di Alice in Borderland: una sorpresa che ha colto decisamente alla sprovvista i tanti fan della serie giapponese, che come anticipato in apertura ritenevano (a giusta ragione?) lo show ormai concluso con il finale della sua seconda stagione.

Fino al teaser rilasciato ieri, d'altronde, non si erano mai avute notizie concrete circa una possibile terza stagione: la decisione di Netflix è quindi arrivata in maniera completamente inaspettata, dando una botta d'adrenalina mica male all'hype per il ritorno dello show. Ma quanto tempo bisognerà attendere per i nuovi episodi?

La risposta, ad oggi, la conoscono soltanto i vertici di Netflix: il teaser della terza stagione di Alice in Borderland si è infatti limitato a suggerirci un "prossimamente", per cui è lecito preventivare tempi d'attesa non inferiori a un anno. E voi, sarete capaci di pazientare? Fatecelo sapere nei commenti!